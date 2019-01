L'effet shutdown demeure limité au Luxembourg

Fonctionnaires au chômage technique, salaires gelés, musées fermés, le shutdown provoque un blocage sans précédent de l’administration fédérale aux États-Unis. La faute à un désaccord entre le Congrès et le président Trump, sur le financement du mur à la frontière mexicaine. Après un mois de blocage, les conséquences pourraient bientôt se faire ressentir sur le plan économique et indirectement toucher les partenaires des États-Unis, Europe et Luxembourg y compris.

«Pas d'impact significatif» d'après l'ambassade



L'ambassade américaine au Luxembourg a indiqué que le shutdown n'avait «pas d'impact significatif» sur les citoyens américains au Grand-Duché. «Nous continuons de renouveler ou de remplacer les passeports, et les naissances sont toujours enregistrées. Les entrevues concernant les demandes de visa sont également assurées pour permettre aux personnes de voyager aux États-Unis», précise le porte-parole de l'ambassade.

Un scénario redouté mais encore éloigné, selon Paul Schonenberg, Chairman & CEO de l'American Chamber of Commerce. «Le business continue, les entreprises poursuivent leurs échanges. Pour l'heure, aucune société ne nous a contactés pour signaler un problème», rassure-t-il. Un constat confirmé par la Chambre de commerce qui évoque «un impact sur le sol américain, sans effet macroéconomique tangible».

Le risque d'une lente dégradation

Si le libre-échange suit son cours, la situation est plus compliquée sur le plan administratif. Ainsi, «les demandes de visas et de permis de travail, autant que les approbations pour l'implantation d'une activité sont ralenties», reconnaît Paul Schonenberg, alors que la Chambre de commerce évoque «des complications bilatérales entre des établissements au Luxembourg et des administrations ou institutions américaines».

Pas le bon moment pour travailler avec les USA donc, et la crainte d'une lente dégradation qui pourrait, elle, avoir un impact sur l'économie. «Il y a tout de même 800 000 fonctionnaires au chômage technique aux États-Unis. Si le shutdown perdure, les choses risquent de tout doucement empirer. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais c'est possible», craint Paul Schonenberg. En fin de semaine dernière, ce «shutdown» est officiellement devenu le plus long de l'histoire, battant le record de 21 jours qui datait de 1995, sous Bill Clinton.

(Thomas Holzer/L'essentiel)