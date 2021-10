Seulement deux petits cas de grippe détectés

Alors que se profile la saison grippale 2021/2022, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a fait le point sur la saison 2020/2021 dans une réponse parlementaire au député socialiste Mars di Bartolomeo.

Entre octobre 2020 et avril 2021, la ministre note que «seuls deux frottis étaient positifs pour la grippe» (de type) «et ceci malgré un nombre très élevé de frottis prélevés». La saison passée, plus de la moitié des 849 tests s'étaient révélés positifs (le pourcentage oscille entre 40 et 65% ces dernières années). Cette saison, le LNS a prélevé cinq fois plus. Le nombre de prélèvements a en effet explosé (4 726). Pour le Laboratoire national de santé - qui pilote le réseau sentinelle pour la surveillance de la grippe saisonnière - ce boom est essentiellement dû à l'épidémie de coronavirus. Les symptômes étant les mêmes, les médecins ont souvent prescrit les tests de la grippe, en complément des tests PCR.

Mesures sanitaires

Plus de deux personnes ont évidemment été touchées par la grippe saisonnière mais elles n'ont pas passé de test. Il est toutefois certain qu'au vu de l'épidémie de coronavirus, la grippe saisonnière n'a eu que très peu d'occasion de se développer.

«Depuis que je travaille, je n'avais jamais connu cela», avait confié le Dr Jean-Paul Schwartz, membre du conseil d'administration de l'AMMD (Association des médecins et médecins dentistes). Les règles d'hygiène (savon et gel hydroalcoolique), la distanciation sociale ou encore le port du masque ont évidemment empêché la propagation du virus qui - comme le Covid - s'effectue principalement par voie aérienne par les mains et les objets contaminés.

94 100 doses commandées

Pour la saison 2021/2022, la ministre a indiqué qu'un total de 94 100 doses de vaccin avaient été commandées par les pharmacies dont 36 730 doses de Vaxigrip tetra (Sanofi), 30 365 doses d'Influvac tetra (Viatris anciennement Mylan) et 27 005 doses d'Alpharix tetra (GSK). Cette dernière a d'ores et déjà indiqué aux autorités luxembourgeoises qu'elle pourrait mettre d'autres doses à disposition du Luxembourg. La saison passée, au total, quelque 120 000 doses avaient été acheminées au Grand-Duché.

À noter que le vaccin est pris en charge par la CNS pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes à risque (femmes enceintes, personnes immunodéprimées, ou souffrant de maladies chroniques du cœur, des poumons, des reins ou de diabète).

(mc/L'essentiel)