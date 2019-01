Le chauffard de Wiltz placé en détention et inculpé

L'homme de 47 ans qui a percuté délibérément un groupe de piétons, mercredi après-midi à Wiltz, a été entendu par le juge d'instruction de Diekirch ce jeudi, a indiqué le parquet jeudi soir. Le magistrat «a décidé la mise en détention préventive de l'auteur des faits et a ouvert une information judiciaire» notamment pour assassinat et meurtre et tentative de ces deux infractions. Il encourt la prison à vie. Son fils de 2 ans est mort mercredi des suites de ses blessures et quatre autres personnes, dont la mère du petit et un autre enfant, ont été blessées.

L'enquête continue, la police judiciaire ayant été chargée de recueillir tous les éléments. On sait déjà que le test d'alcoolémie de l'inculpé s'est révélé négatif. Le parquet précise aussi qu'il n'était pas connu des autorités judiciaires pour des faits de violences ou de menaces.

Quant aux quatre blessés, ils sont toujours hospitalisés. L'ex du prévenu, 42 ans, un autre homme de 47 ans et une jeune femme de 24 ans sont dans un état «stable», écrit le parquet. La dernière victime, la fille de la jeune femme, âgée de 10 mois, a elle déjà pu quitter l'hôpital.

(JW/L'essentiel)