Avec la crise, on s'habille autrement au boulot

Finis les tailleurs et costumes portés près du corps. Les effets du confinement et du télétravail? Toujours est-il que les travailleurs semblent désormais privilégier le confort.

Dans les boutiques du Belval Plaza, les vendeuses et managers, sont unanimes, «les pièces décontractées sont très recherchées et appréciées aussi bien par les hommes que par les femmes, jeunes et moins jeunes. Les tailleurs et costumes ne sont plus rois même si on ne vend plus autant de joggings que pendant le confinement», confie l'une d'entre elles.

«Faire bonne impression, mais sans en faire trop»

«Je profite des soldes pour acheter de nouveaux pantalons, raconte Julien, un commercial de 32 ans. Avec le télétravail, ça fait près de deux ans que j'en avais pas acheté. De retour au bureau, je n'ai pas eu le choix. Mais j'ai pris un pantalon de ville qui reste classe plutôt qu'un costume».

Valentin, un jeune homme de la capitale faisait des emplettes en vue de son premier jour de travail dans une société d'informatique. «Je veux faire bonne impression, mais sans en faire trop. J'ai laissé tombé le costume et la cravate pour prendre un pantalon et une veste habillés et une jolie chemise. J'espère que ça fera l'affaire», lance-t-il avec un soupçon d'appréhension.

Agréable à porter tout en restant élégante, c'est ce qui a poussée Mathilde, employée de banque de 29 ans, à acheter un pantalon noir style sportswear. «Il est léger, un peu ample tout en étant habillé. J'adore. Je ne regrette pas du tout les pantalons que je mettais avant», confie la jeune femme.

(L'essentiel/Marion Mellinger)