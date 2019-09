Six plages fermées avec «effet immédiat»

La baignade et toutes les activités nautiques sont interdites «avec effet immédiat» pour l’ensemble du lac de la Haute-Sûre, ont annoncé les autorités ce mardi à la mi-journée. En cause, évidemment, la présence d'algues bleues. «Les analyses de l’eau réalisées au niveau des six plages officielles ont révélé la présence de cyanobactéries toxiques en densités importantes et la présence de toxines pouvant causer des troubles de santé chez l’homme et les animaux», peut-on lire dans un communiqué.

Autres interdictions



En ce qui concerne les étangs de Remerschen et le lac de Weiswampach, l’interdiction de baignade et de toute activité nautique est également maintenue.

Fin août, une première alerte avait été émise sur l'une des plages et la surveillance s'était accentuée depuis. À l'interdiction de la baignade et des activités nautiques s'ajoutent plusieurs recommandations: ne pas consommer les poissons pêchés, ne pas laisser vos animaux de compagnie boire l'eau du lac et consultez un médecin si vous constatez un problème de santé et que vous vous êtes baignés très récemment.

En revanche, les autorités rassurent en précisant que les algues bleues ne représentent aucun danger pour la consommation de l'eau potable dans le secteur du lac. Celle-ci est puisée à 25 mètres de profondeur, «où la concentration de cyanobactéries est très faible».

(nc/L'essentiel)