Attention, la neige revient au Luxembourg

MeteoLux a placé le pays tout entier en vigilance jaune à la neige. L'institut météorologique prévoit des chutes de flocons à partir de minuit dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu'à midi, mercredi, avec de «fréquentes averses». «Une accumulation de quelques centimètres de neige sera localement possible en cas d'averse abondante», prévient MeteoLux sur son site Internet. Le risque sera plus élevé au-delà de 300 ou 400 m d'altitude.

Les températures hivernales, le thermomètre tombant à 0°C le matin et 3 à 5°C l'après-midi, seront accompagnées de vents avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Jeudi, ça continue, avec des températures minimum de -1 à 1°C, et des maximales entre 1 et 3°C. MeteoLux prévoit, là encore, des «chutes de neige modérées» le matin et un mélange de pluie et de neige pour l'après-midi.

Soyez donc vigilant si vous prenez la route, la chaussée pourrait être glissante. En outre, dans de telles conditions météorologiques, les pneus hiver sont obligatoires. Sans les pneus adéquats, vous risquez une amende de 74 euros et l'immobilisation de votre véhicule. Voire pire. Si les rainures des pneus présentent une profondeur inférieure à 1,6 mm, le conducteur paie 145 euros et perd deux points sur son permis de conduire.

(L'essentiel)