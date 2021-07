L'alcool a donné beaucoup de travail à la police

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police a été appelée une quarantaine de fois pour des troubles à l'ordre public. À plusieurs reprises, elle s'est déplacée pour des disputes et des bagarres. Dans la majorité des cas, l'alcool était à l'origine des tensions.

De nombreux automobilistes ont également un peu trop bu et se sont vu affliger une amende ou retirer leur permis de conduire. Lors de contrôles d'alcoolémie, organisés à Luxembourg, rue de Beggen, route d'Esch et boulevard du Général George S. Patton, 209 conducteurs ont dû souffler dans l'alcootest: dans 13 cas, le test s'est révélé positif et quatre permis ont été retirés.

Il provoquait les clients d'un restaurant

Vers 20h, à Frisange, la police a été informée que des panneaux de signalisation avaient été endommmagés et que l'auteur des dégradations avait pris la fuite. Les fonctionnaires ont retrouvé le conducteur: sa voiture et un pneu étaient endommagés. L'homme était visiblement ivre et le test d'alcoolémie l'a confirmé. Son permis de conduire lui a été retiré.

Un peu plus tard, vers 23h20, à Mersch, les policiers ont intercepté un homme, ivre, qui provoquait les clients d'un resstaurant et s'en prenait au matériel urbain. Il a été interpelé alors qu'il s'apprêtait à monter dans sa voiture: les fonctionnaires lui ont confisqué son permis après un test positif.

Même sanction pour un automobliste français dans le quartier de la gare de la capitale vers 5h30. Après un dépassement illégal, il a été contrôlé et son test d'alcoolémie s'est révélé positif.

(L'essentiel)