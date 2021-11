La délicate collecte des seringues usagées

Lydie Polfer n’en fait aucun mystère: la première dame de la capitale est fermement décidée à mener une croisade contre les dealers qui sévissent dans la capitale. Mais, en affirmant début septembre, lors d’une conférence de presse, que «400 000 seringues usagées sont ramassées annuellement par les services de la Ville de Luxembourg», la bourgmestre de la capitale avait, en la circonstance, révélé une certaine confusion des chiffres dans son esprit. «Ce nombre représente en fait le nombre approximatif de seringues distribuées chaque année par l’Abrigado», corrige d’emblée le service Hygiène de la Ville de Luxembourg.

Et si la Ville avoue «ne pas disposer de chiffres globaux relatifs aux seringues qui se retrouvent dans l’espace public et sont ramassées sur son territoire», le service Hygiène peut néanmoins avancer que «plus de 90% des seringues distribuées sont ramenées en vue d’un échange contre une nouvelle seringue».

Sur les 51,73 km² que couvre le territoire de la Ville de Luxembourg, c’est «le plus souvent dans les environs immédiats des lieux de distribution» que ce type particulier de déchet est retrouvé par les services dédiés. À savoir, l’Abrigado, route de Thionville à Bonnevoie, et la Fondation Jugend- an Drogenhëllef, rue du Fort Wedell. Il n’y a donc pas plus de seringues usagées gisant sur les trottoirs que dans les poubelles, ou sur le gazon des parcs. Tout est question de localisation géographique.

«Du matériel pour œuvrer en toute sécurité»

Pour en gérer spécifiquement le ramassage, le service Hygiène révèle que «deux équipes travaillant en binômes sont spécialement affectées au site de l’Abrigado et ses alentours». Et elles ne chôment pas, puisqu’«elles assurent un ramassage allant jusqu’à sept jours par semaine dans les quartiers où le besoin se présente».

Mais qui dit seringues usagées, dit aussi nécessairement protections particulières du côté des agents collecteurs de la Ville. «Nos agents disposent bien sûr du matériel de travail adapté leur permettant d’œuvrer en toute sécurité». Et de préciser: «Ils sont notamment obligés de porter des gants et des chaussures de sécurité et d’utiliser impérativement une pince de ramassage». Les autorités rapportent que «le respect strict de ces consignes de ramassage permet une protection optimale des agents», ce qui a «jusqu’à présent permis d’éviter tout accident aux graves conséquences».

«Les déchets sont exportés»

Demeure alors la délicate question du recyclage de ce type de déchet «à risques». Que deviennent ces seringues souillées? Une fois dûment collectées, «elles sont déposées dans des boîtes de sécurité» affectées à cet usage. S’ensuit alors la filière spécifique au traitement des déchets médicaux.

Du côté de la SuperDreckskëscht, afin de prévenir les risques d’infection, les déchets souillés et infectieux, y compris les déchets piquants, coupants ou tranchants, sont «dans la mesure du possible prétraités avant leur transport vers une installation d’élimination», indique Thomas Hoffmann, responsable communication à la SuperDreckskëscht. Et, étant donné qu’une installation d’élimination pour déchets infectieux fait défaut au Luxembourg, «ces déchets sont dès lors exportés en vue d’une incinération vers des centres spécialisés à Anvers, en Belgique, et à Darmstadt, en Allemagne», précise Thomas Hoffmann.

