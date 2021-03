Deux malfrats le volent, il témoigne images à l'appui

Ce jeudi 4 mars 2021, peu avant midi, Ceinture des rosiers, à Howald, dans la commune de Hesperange, Lucas est tombé nez à nez avec deux cambrioleurs qui venaient de pénétrer dans son logement. Les faits nous ont été confirmés par la police grand-ducale, 24 heures après les faits . Images à l'appui, il nous a livré son témoignage.





L'essentiel: Pouvez-vous revenir avec nous sur ce cambriolage? Lucas: À 11h50, je revenais chez moi où j'habite dans une maison bi-familiale. Il faut savoir que je suis au premier étage et mon voisin qui vit au 2e étage est en vacances pendant six semaines. Quand j'ai ouvert la porte du hall d'entrée, j'ai posé des courses au niveau de l'escalier et je suis revenu vers ma voiture pour prendre d'autres courses. À mon retour vers la maison, j'ai vu deux personnes sortir et j'ai laissé tomber mes courses, surpris. J'ai mis une ou deux secondes à comprendre qu'il y avait un problème. J'ai crié «Qu'est-ce que vous foutez là?» et les deux voleurs ont pris la fuite. Il y avait un jeune de 35 ans et un plus âgé de 50 ans. J'ai fait un croche-pied au plus âgé et il est tombé par terre à proximité de ma voiture. Je l'ai immobilisé par terre et le plus jeune est alors revenu à la charge pour aider son copain. J'ai alors reçu un coup et je suis tombé par terre. Ils sont repartis et je les ai alors pourchassés.

Qu'avez-vous alors fait par la suite? C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'ils avaient volé trois chemises et des pulls à mon voisin. Toutes les chemises et les pulls étaient par terre, et j'ai alors réussi à agripper un des voleurs avec une chemise bleue. Le plus jeune est revenu pour aider son pote et il m'a alors donné un coup sur l'épaule. J'étais très confus et à ce moment-là, un Land Rover bleu est arrivé. On le voit d'ailleurs sur la vidéo. Il s'est mis en travers de la route et moi, je pensais que c'était des complices. Je me suis alors dit que j'étais mal barré, car ils étaient alors quatre contre moi. Mais pas du tout, dans le Land Rover, le conducteur m'a demandé ce qu'il se passait. Je lui ai alors expliqué que je courais après des voleurs qui s'échappaient. C'est à partir de là que la vidéo commence. J'avais du retard, car je discutais avec la personne présente dans le Land Rover. Je me suis alors rendu compte que les voleurs étaient en voiture au bout de la rue. Ils étaient garés à 200 mètres de chez moi. J'ai alors essayé de prendre la plaque en photo. Et à la fin, sur la vidéo, on voit que le Land Rover les prend en chasse. Tout le monde a alors appelé la police.

Comment ça s'est passé avec la police? Je leur ai indiqué que le véhicule était immatriculé en France et qu'ils avaient pris la fuite en direction d'Hesperange. Pendant deux heures, la police était chez moi. La police judiciaire est ensuite venue chez moi, car les deux portes ont été enfoncées. La mienne et celle du voisin. Tout l'appartement était retourné et la police judiciaire est venue, comme dans les films, pour prendre des photos. Et moi, durant l'après-midi, je suis allé porter plainte au commissariat dans le quartier de Bonnevoie, à Luxembourg-Ville.

Mais d'où proviennent donc les images où l'on voit les voleurs prendre la fuite? Elles viennent d'un monsieur qui était à son balcon à ce moment-là. Il a entendu les cris et il a commencé à filmer. Et par chance, la voiture des voleurs était garée juste devant l'endroit où il habite. Il est ensuite descendu dans la rue et il m'a donné les images. La police était là et tout le monde a échangé les images. Sur la vidéo, on voit aussi que je prends en photo leur plaque d'immatriculation. Ils étaient vraiment bêtes, car j'ai eu 4 secondes pour prendre la photo. Donc j'ai une photo sur mon smartphone et la vidéo filmée par un voisin du quartier.

Avez-vous déjà des nouvelles des deux malfrats? Ils ont été arrêtés et ils sont en attente de jugement. Pour information, ils m'ont quand même volé une montre à 8 000 euros et heureusement, la police est parvenue à la retrouver. Heureusement. Ils ont donc volé les habits de mon voisin et ma montre.

Surpris de vos images, on n'imaginait pas des voleurs procéder de la sorte. Et vous? Ils n'étaient pas cagoulés, rien du tout. C'était en pleine journée. Ils n'allaient donc pas porter une cagoule à ce moment-là. Il faut être fou pour venir dans un quartier où il y a plein de monde. En plus, ils circulaient avec une voiture qui n'était pas volée, c'était du grand n'importe quoi. La police m'a indiqué que ce véhicule était connu de leurs services. Je tiens aussi à remercier la police luxembourgeoise pour sa réactivité. Même eux, les policiers, étaient surpris de pouvoir arrêter des voleurs de cette façon-là. C'est très rare d'avoir une telle vidéo et qu'ils soient pris en flagrant délit. Pour l'enquête, c'est top et toutes les preuves sont déjà là.

24 heures après les faits, dans quel état d'esprit vous sentez-vous? J'ai eu une grosse frayeur, car ils ont failli m'écraser. Sur la vidéo, on le voit. C'était assez impressionnant. C'est la première fois que je dois faire face à ce type de situation et honnêtement, j'étais en montée d'adrénaline et j'étais "chaud". Je n'ai pas eu peur, mais ma réaction était dictée par l'adrénaline. J'avais mon chien chez moi et ils auraient pu le tuer. Ils auraient pu tout casser et me rouler dessus. Me mettre un coup de couteau... Après coup, quand on y réfléchit, je me dis que c'était dangereux.

Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation? Honnêtement, je n'ai pas de conseils à donner. J'ai juste fait ce qu'il fallait, car ça a permis d'arrêter les malfrats. Après, je dis ça, car je n'ai pas été blessé. Après, je vais quand même aller chez les médecins, car j'ai mal à l'épaule. Cela aurait pu être plus grave... J'ai juste fait mon devoir de citoyen, à mes risques et périls.

Mentalement, ça va? Non, je n'ai pas dormi de la nuit. Le problème, là, c'est que je suis en mode psychose, dès qu'il y a un bruit. J'ai dormi deux heures et là, ce vendredi, je suis obligé d'appeler les assurances. La serrure est pétée et je suis obligé de tout régler. C'est une sale journée.

(fl/L'essentiel )