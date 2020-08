Rester confinés ensemble «laisse des traces»

«Rester enfermés laisse des traces», confie Séverine Godard. La psychothérapeute-sexologue a vu une hausse du nombre de consultations dans son cabinet. Le confinement a été en effet une épreuve pour certains couples. «D'un coup, ils se sont retrouvés confinés avec d'un côté le télétravail et des enfants en bas âge, pouvant générer du stress». Avant le coronavirus, le travail et les sorties étaient considérés comme une bouffée d'oxygène et «cette bouée de sauvetage a disparu avec l'épidémie» explique-t-elle.

Problèmes d'intimité, manque d'espace pour souffler: avec le confinement, des difficultés déjà présentes au sein d'un couple, mais éclipsées par la routine, ont été révélées au grand jour, expose Séverine Godard. «Si le couple était déjà fragile, cette période a pu provoquer beaucoup plus de tensions», indique la psychothérapeute de Luxembourg-Ville. Pour certains, le confinement a été caractéristique, quelques-uns se sont même rendus compte qu'ils n'aimaient plus leur compagne ou compagnon.

Un effet bénéfique

«La période de confinement a été un accélérateur des problèmes de couples». Au cabinet de la sexologue Laura Hendriks, c'est une «hausse de nouvelles demandes» qui est apparue, sans forcément amener de nouveaux patients. Mais alors peut-on s'attendre à plus de divorces? Pas spécialement, «il y a bien une crise post-confinement, mais les couples sont seulement dans une phase de réalisation, pas encore dans la décision», explique la sexologue.

Au contraire pour certains, cette période a eu un effet bénéfique. «Ils ont pu prendre plus de temps pour eux et leur famille, et désormais il faut tout faire pour préserver cela». C'est le cas de Jessica*, étudiante de 23 ans: «Le confinement a tellement rafraîchi notre couple. Habituellement, nous nous voyons seulement le soir et nous sommes épuisés. Ces derniers mois, nous étions si heureux de passer autant de temps ensemble, nous nous sommes rapprochés encore plus qu'avant».

*Le prénom a été modifié

(mm/L'essentiel)