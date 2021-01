Alcool, bruit, disputes... une nuit agitée malgré tout

Comme annoncé, la police a intensifié les contrôles dans la nuit de jeudi à vendredi. Notamment pour veiller au respect du couvre-feu. «Une trentaine de contrôles ont été effectués, une vingtaine de violations de la réglementation ont été constatées et 7 amendes distribuées» dans le cadre de la loi Covid-19. Les forces de l'ordre ont notamment contrôlé deux automobilistes ivres, à 0h55 et 3h, qui ont eu leur permis de conduire retirés.

Mais plus largement la nuit a été plutôt agitée. Entre 22h et 6h, la police a été appelée «35 fois» pour des troubles à l'ordre public. Chaque fois sur dénonciation du voisinage, pour cause de bruit ou de tirs de feux d'artifice. «Dans la plupart des cas, les personnes concernées étaient raisonnables», précisent néanmoins les policiers.

Une douzaine d'appels ont concerné des disputes, sur fond d'alcool généralement. Dans un appartement de Bertrange, les forces de l'ordre ont également constaté un trop grand nombre de personnes réunies.

(nc/L'essentiel)