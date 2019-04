Les jeunes vont encore marcher pour le climat

Ils avaient été plusieurs milliers à manifester dans les rues de Luxembourg-Ville, le 15 mars, pour éveiller les consciences sur le réchauffement climatique. Les jeunes du pays ne comptent pas s'arrêter là, puisqu'une nouvelle mobilisation sera organisée le 24 mai.

Baptisée «Global Strike for Future 2», l'événement devrait démarrer vers 10h, d'après l’événement Facebook créé pour l'occasion. Pour l'heure «seules» une centaine de personnes s'y intéressent. Nul doute qu'il devrait rapidement gagner en popularité au vue de l’exceptionnelle participation lors de la première marche.

15 000 personnes, selon le collectif Youth for Climate et 7 500 selon la police grand-ducale, avaient défilé dans la rue. Partis du Glacis, les participants scandaient notamment «We want change! We want change!» ou encore «On est plus chaud, chaud, plus chaud que le climat!» dans le centre de la capitale.

(th/L'essentiel)