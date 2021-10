Le bateau pirate va quitter le parc Monterey

Une rénovation complète et ce, dès janvier 2022! Les petits pirates du centre-ville de Luxembourg risquent d'avoir le cœur un peu lourd cet hiver, lorsqu'ils viendront jouer dans le parc Monterey. Le fameux bateau «Pirateschëff» va en effet quitter temporairement les lieux pour mieux revenir à quai «pour Pâques 2022». Un horizon précisé, mercredi matin, par Serge Wilmes, premier échevin à la Ville de Luxembourg.

«Le bois du bateau n'est plus vraiment en bon état», concède-t-il. «On ne veut prendre aucun risque, il sera donc rénové complètement. On doit le faire et on espère que le bateau sera de retour pour la bonne saison. Cette aire de jeu a une quinzaine d'années, c'est encore assez récent, mais il faut la refaire. Et on va la refaire à l'identique, donc les enfants retrouveront le même bateau pour le printemps et l'été».

«Il faut des quartiers vivants»

«C'est vraiment une des aires de jeux emblématiques de la capitale», reconnaît Serge Wilmes. «Et sa réputation dépasse même les limites de Luxembourg-Ville. C'est donc très important de l'annoncer dès à présent pour que les parents, et surtout les enfants, puissent s'y préparer».

Aux quatre coins de la Ville de Luxembourg, dans les 24 quartiers, «il existe plus ou moins 200 aires de jeux», a rappelé le premier échevin. «C'est très important au niveau de la qualité de vie. Pour les familles, il faut des quartiers vivants. La pandémie nous l'a démontré, toutes les aires de jeux étaient débordées. Nos jeunes sont l'avenir de la ville et cette phrase ne doit pas être vide de sens. On investit donc beaucoup d'argent public pour concrétiser ces projets au quotidien».

Un label pour la sécurité des aires de jeux

De nouvelles aires de jeux verront encore le jour à Luxembourg, lors des années à venir. «Dès qu'il y a un nouveau plan d'aménagement particulier (PAP)», souligne Serge Wilmes, «on évalue d'abord le potentiel et les besoins en aire de jeux et on n'hésite pas à les planifier, dès le début du projet. On va aussi rénover des aires de jeux emblématiques comme celle du Bambësch ou celle du parc de Merl. Une nouvelle verra aussi le jour au nouveau parc de Gasperich, mais aussi dans la vallée de la Pétrusse».

Serge Wilmes l'a rappelé également: toutes les aires de jeux sont contrôlées pour un maximum de sécurité. «Ce n'est pas le tout d'avoir des idées ou de concrétiser des projets», conclut-il. «Il faut aussi assurer l'entretien des aires de jeux. On se doit de garantir la sécurité, et un organisme privé comme Luxcontrol s'occupe de vérifier tout ça quatre fois par an. Ce qui nous permet de bénéficier du label "Sécurité des Aires de jeux"».

(Frédéric Lambert/L'essentiel )