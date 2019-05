Les Escape Games, «de plus en plus demandés»

Les premières Escape Rooms ont ouvert au Luxembourg en 2016. Depuis, cinq établissements basés à Luxembourg-Ville et Dudelange proposent une quinzaine de scénarios et plusieurs sont en préparation.

Le but du jeu est toujours le même. Il faut sortir d'une salle en moins d'une heure le plus souvent en résolvant des énigmes en lien avec un thème. «C'est un phénomène de mode, mais les Escape Games sont de plus en plus demandés et appréciés. Je pense que ça va durer dans le temps grâce aux différents thèmes qui existent. La demande des clients a beaucoup évolué depuis les débuts. Ils veulent des énigmes plus ludiques et immersives», explique Fatima Mamilov, de Crocus Quest.

Différents thèmes

«Que ce soit entre amis, en famille ou avec des collègues, certes il faut réfléchir, mais les gens viennent surtout pour s'amuser et passer un bon moment. Certaines salles misent plus sur la réflexion, d'autres sur la manipulation, la fouille. Il y en a pour tous les goûts», complète Danièle Ronck, la propriétaire de 216K Escape Room.

Pour faire revenir les joueurs, les établissements mettent au point de nouveaux scénarios. En plus du problème de place pour créer une nouvelle salle, vient s'ajouter le prix. Une nouvelle Escape Room peut coûter entre 8 000 et 30 000 euros, voire plus. «Ce ne sont pas tellement les décors qui coûtent le plus cher, mais plutôt les mécanismes, les automatismes et les technologies utilisées», précise Fatima Mamilov.

