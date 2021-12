Ces événements de 2021 ont marqué le Luxembourg

Les inondations

Qualifiées de «catastrophe la plus onéreuse de l'histoire (au Luxembourg)» par l'Association des compagnies d'assurance et de réassurance (ACA), les inondations de la mi-juillet sont encore dans toutes les mémoires. Leurs dégâts ont été chiffrés à quelque 125 millions d'euros et l'État a promis une enveloppe de 100 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés.

Les manifestations contre les restrictions sanitaires

La pandémie de Covid-19 a rythmé toute l'année 2021, avec l'arrivée de plusieurs vaccins pour lutter contre le virus, la stratégie du gouvernement pour limiter sa propagation et les différentes mesures qui en ont découlé pour maîtriser autant que possible la situation dans le pays. La décision du gouvernement, notamment, d'imposer le CovidCheck en entreprise à partir du 15 janvier 2022, a été à l'origine de plusieurs manifestations - parfois violentes - d'opposants à Luxembourg-Ville, en particulier les samedis 11 et 18 décembre et le vendredi 24 décembre.

Un remaniement ministériel surprise

Trois ténors du gouvernement ont décidé de démissionner, un peu à la surprise générale, à la fin du mois de novembre. Dan Kersch (LSAP, vice-premier ministre, Travail et Sport), Romain Schneider (LSAP, Sécurité sociale, Agriculture) et Pierre Gramegna (DP, Finances) seront remplacés respectivement par Georges Engel (LSAP), Claude Haagen (LSAP) et Yuriko Backes (DP), qui deviendra la première femme ministre des Finances. La passation de pouvoir devrait avoir lieu le mercredi 5 janvier.

Le malaise de Paulette Lenert

Politicienne la plus populaire du pays, selon un sondage publié en novembre, la ministre LSAP de la Santé, Paulette Lenert, a été soumise à un rythme de travail intense avec la crise du coronavirus. C'est peut-être l'une des raisons de son malaise, le mardi 23 mars dernier, lorsqu'elle a été retrouvée sans connaissance par la police sur les rives d'un étang de Nennig, en Allemagne. Paulette Lenert a finalement repris le travail un mois plus tard, le lundi 19 avril, après une période de repos.

L'incendie de l'ancienne brasserie nationale, à Diekirch

L'ancienne brasserie nationale, à Diekirch, a été détruite par un incendie d'envergure dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 avril. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre les flammes et éviter la propagation du feu aux immeubles voisins. L'origine du sinistre, qui n'a fait aucun blessé, reste un mystère. Le parquet a ouvert une information judiciaire.

Le Stade de Luxembourg (enfin) inauguré

Attendu durant de longues années, le Stade de Luxembourg à la Cloche d'Or (12 500 places), remplaçant du Stade Josy-Barthel, a été officiellement inauguré le week-end des 25 et 26 septembre, en présence notamment du Grand-Duc Henri. Les travaux auront finalement duré quatre ans et subi de nombreux retards, liés notamment à l'épidémie de coronavirus. Ils auront coûté quelque 76 millions d'euros, dont 40 millions d'euros financés par le ministère des Sports.

«Capitani» cartonne sur Netflix et triomphe au Lëtzebuerger Filmpräis

Succès public énorme depuis sa diffusion par Netflix dans le monde entier, la série «Capitani» a triomphé au Lëtzebuerger Filmpräis, le vendredi 26 novembre. La fiction réalisée par Christophe Wagner a remporté la bagatelle de quatre prix: meilleure interprétation masculine (Luc Schiltz), meilleure interprétation féminine (Sophie Mousel), meilleure production TV et nouveaux médias/fiction ou documentaire et enfin meilleure contribution créative dans une œuvre de fiction.

La finale olympique de Charles Grethen

Le demi-fondeur luxembourgeois Charles Grethen (29 ans) a réussi l'incroyable exploit de participer à la finale du 1 500 m des JO de Tokyo le 5 août, en explosant de près de quatre secondes (!) son record national en demi-finale (3'32"86). En finale, le natif de Tuntange, qui a illuminé la quinzaine luxembourgeoise au Japon, a finalement décroché la 12e place.

De Nutte et Ni Xia Lian médaillées de bronze aux mondiaux de tennis de table

Les Luxembourgeoises Sarah De Nutte et Ni Xia Lian ont remporté la médaille de bronze du double féminin au championnat du monde de tennis de table à Houston (États-Unis), le 28 novembre. Après un superbe parcours, la paire luxembourgeoise a seulement été stoppée en demi-finale par les Chinoises Sun Yingsha et Wang Manyu, respectivement 2e et 4e joueuses mondiales. Sarah De Nutte pointait, elle, à la 79e place et sa compatriote de 58 ans à la 40e...

(pp/L'essentiel)