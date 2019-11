Le statut juridique des partis ne fait pas l'unanimité

Dans le cadre de la réforme du financement des partis, leur statut juridique est également débattu. La discussion n'est pas nouvelle, mais jusqu'à présent, les formations politiques se sont toujours contentées de leur statut d'association de fait.

Donner une forme juridique aux partis leur offrirait plus de sécurité juridique et faciliterait certaines démarches, mais cela implique aussi un contrôle accru, notamment des finances. Et c'est ce dernier point qui explique les réticences des partis. Mais à l'heure où la transparence prend un rôle de plus en plus important, les lignes semblent bouger. Si les Verts et le LSAP sont en faveur d'une telle mesure, le DP et le CSV se disent prêts à en discuter, mais se montrent moins enthousiastes.

Reste à savoir si les partis veulent vraiment se doter d'un statut qui les contraint à respecter certaines règles, ou s'ils préfèrent se donner des droits supplémentaires par le biais de la loi sur le financement. Alex Bodry, le président du groupe parlementaire LSAP et de la commission des Institutions, est en tout cas déterminé à boucler le texte avant les fêtes de Noël et avant son éventuel départ au Conseil d'État.

(Maurice Magar/L'essentiel)