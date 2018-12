La punchline de Bettel sur le Brexit parodiée

«Thug Life» signifie «vie de gangster». Sur Internet, l'expression se trouve à la fin d'innombrables vidéos montrant une personne qui réagit particulièrement cool à une certaine situation. Cet «honneur» a été réservé au Premier ministre luxembourgeois.

La plateforme en ligne 9gag a repris une vidéo éditée par David Winter au Luxembourg, où Xavier Bettel est interviewé par la chaîne de télévision Channel 4 News. Le journaliste Matt Frei demande à Bettel, en marge du sommet européen de Bruxelles, s'il accepterait une renégociation de l'accord sur le Brexit: «Si vous ne faites pas à Theresa May les concessions dont elle a besoin, cet accord échouera au Parlement et vous pourriez vous retrouver sans accord. Êtes-vous prêt à prendre ce risque?».

Selon Bettel, il n'y a apparemment aucun risque pour le reste de l'Union européenne. Avant de passer à autre chose, le Premier ministre luxembourgeois répond au journaliste brièvement: «Vous vouliez le Brexit, pas moi». Dans le plus pur style «Thug Life», le clip se termine par une chanson hip-hop. Le Premier ministre luxembourgeois se retrouve vêtu d'une casquette et de lunettes de soleil, avec un gros joint dans la bouche.

À noter qu'une parodie similaire cartonne sur Twitter:

PM of Luxembourg - No deal ? So what? Brexit is your choice not mine ... pic.twitter.com/4wqYn4ILTm