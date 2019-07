L'International Dog Show programmé fin août

Le traditionnel rendez-vous, qui rassemble plusieurs milliers de chiens et leurs propriétaires, aura lieu le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre 2019, à Luxexpo The Box. Soit quelques mois à peine après la précédente édition, qui s'était déroulée les 11 et 12 mai derniers.

L'événement a été sous le feu des critiques ces dernières années. Il avait même été annulé en 2018 car plusieurs chiens avaient été laissés à l’abandon, parfois privés de nourriture et d’eau, et avaient dû être saisis par les autorités. «Le comité de la Fédération cynologique luxembourgeoise (FCL) a mis en place tous les moyens afin que cette manifestation se déroule le mieux possible», indique ce samedi la FCL dans un communiqué.

Plusieurs exposants suspendus

Parmi les innovations mises en avant pour assurer le bien-être des chiens, la FCL avance une station de quarantaine, pour les animaux dont le carnet de vaccination ne serait pas à jour et l'obligation pour chaque exposant de confirmer qu'il a bien pris en compte toutes les dispositions du nouveau règlement. Les exposants ne pourront pas laisser leur chien sans surveillance dans leur véhicule, sous peine de voir la police intervenir.

La FCL précise qu'elle a suspendu des prochaines expositions plusieurs exposants qui n’ont pas respecté les règlements et instructions et qui se sont mal conduits envers les vétérinaires et officiels.

98e International Dog Show 31 août et 1er septembre, Luxexpo The Box.

