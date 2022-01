Sur 3 500 tests, «plus de 50% étaient positifs»

Quelques dizaines de personnes sous la pluie ou une tente, beaucoup dans leur voiture à attendre leur tour... le centre de dépistage Covid de BioneXt Lab à Leudelange, était encore pris d'assaut mardi. «Je suis arrivé il y a une vingtaine de minutes. On m'a dit que devant moi il y a 200 personnes», raconte Henry, de Pétange. «On ne s’attendait pas à voir autant de monde», confirme Luis, de Differdange, venu confirmer un autotest positif, avec sa compagne Sofia.

Du renfort pour les labo



Outre les tests antigéniques gratuits à partir du 14 janvier pour les salariés ayant déjà reçu une dose de vaccin dans des centres gérés par l’armée, la Direction de la santé travaille avec les laboratoires, en mal de personnel, pour accroître leur capacité de tests. Il s'agirait notamment de former des assistants médicaux, kinés, étudiants en médecine ou aide-soignants.



«Le problème n’est pas dans les capacités techniques mais dans les capacités de prélèvements du fait d’un manque chronique de ressources disponibles sur le marché. Nous menons depuis plusieurs mois une campagne active de recrutement de personnels de santé autorisés à assurer les prélèvements nasopharyngés», précise BioneXt Lab.

Sur le parking, c'est un ballet de voitures. Beaucoup repartent, découragés. «Lundi, c'était pire. Pour 100 personnes, il y a à peu près une heure d’attente. Mardi, on a dépassé les quatre heures», note le personnel, qui œuvre à éviter les regroupements devant ce rare centre sans rendez-vous. «En début de semaine, on a les autotests positifs du week-end et les entreprises qui exigent un test négatif par semaine», souligne un employé. Sans parler des retours de vacances. Les huit cabines ne désemplissent pas.

«Je suis partie après une heure et demie»

Lundi, «nous avons réalisé environ 3 500 tests PCR Covid-19, dont plus de 50% se sont avérés positifs», précise BioneXt Lab. Tous n'apparaissent pas dans le bilan publié mardi par le ministère de la Santé en raison du délai (24h) nécessaire pour fournir le résultat au patient et du décalage évident pour la publication du bilan officiel. Mais les chiffres qui sortiront mercredi s'annoncent très élevés.

«Mon fils a fait un autotest positif vendredi. C’était fermé samedi puis dimanche et lundi, je suis partie après une heure et demie, ce n’était pas possible. Pour prendre rendez-vous, c’est plein jusqu’à jeudi», note Stéphanie. «On m’a dit deux heures. Je vais faire un tour et je reviens. Ma femme a eu un résultat positif et je fais un test PCR pour que ce soit plus sûr», abonde Mateo, d’Esch-sur-Alzette.

«Des résultats pour la plupart sous 24h»

«Cette augmentation du volume de tests PCR est principalement due à la reprise épidémique, la plupart des patients disposaient d’ordonnance médicale ou délivrée dans le cadre du contact tracing», précise le laboratoire, qui a connu «un pic d’affluence sans précédent. (…) Mais notre système de tickets virtuels fonctionnait très bien et les personnes qui le désiraient pouvaient revenir au dernier moment. Les résultats des tests ont pour la plupart été rendus sous 24 heures».

Si BioneXt Lab salue la compréhension de ses patients, il dénonce aussi des excès: «Nous fonctionnons 24h/24 et 7 jours sur 7 depuis bientôt deux ans. Nous faisons tout notre possible pour réduire l’attente des patients. Nous comprenons la frustration de certaines personnes qui aimeraient être prises en charge dès leur arrivée en centre de prélèvements mais l’agressivité que nous apportent certains patients est difficile à vivre pour nos équipes».

Les Laboratoires réunis qui testent, eux, sur rendez-vous à Junglinster, Bouillon, Marnach et Wiltz, sont aussi aux limites de leurs capacités (2 500 tests par jour). Et les absences dans le personnel limitent certains jours la capacité à 2 000. «Le facteur limitant est le personnel», confirme le laboratoire qui a déjà prévu d’augmenter ses effectifs pour s'adapter à la réduction de la durée de validité des tests au 15 janvier. «Nous visons 3 000 tests par jour».

(L'essentiel/Nicolas Martin)