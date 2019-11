Vers l'interdiction de la vente de vraie fourrure?

Avec la nouvelle loi pour une meilleure protection des animaux, votée en juin 2018, l'élevage dans le but de produire de la fourrure est interdit au Luxembourg. L'interdiction de la vente de la fourrure issue d'élevage sera abordée mardi à la Chambre suite au dépôt d'une motion par les Pirates.

Faute de législation européenne à ce sujet dans un contexte de marché unique, «il est difficile pour le Luxembourg de légiférer tout seul», confie Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération luxembourgeoise de commerce. D'autant que toutes les fourrures utilisées ne proviennent pas forcément d'élevages, certaines sont synthétiques.

«Un risque de création de réseaux à part»

«Il faudrait à mon sens travailler sur l'étiquetage et la traçabilité des produits. Le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il achète. Ainsi, si on connaît l'origine d'un produit, il est plus facile de légiférer», ajoute-t-il. Une interdiction de la vente de fourrure sans ce travail de traçabilité entraînerait selon lui «un risque de création de réseaux à part».

La loi pour la protection des animaux est déjà un énorme pas en avant et va plus loin que certains autres pays d'Europe. Ainsi, il n'est plus possible de broyer des poussins pour motif économique et seuls les animaux domestiques sont autorisés dans les cirques au Luxembourg.

(Marion Mellinger/L'essentiel)