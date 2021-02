L'architecture luxembourgeoise distinguée?

La Commission européenne et la Fondation Mies van der Rohe ont annoncé ce mardi les nominés pour le Prix Mies van der Rohe 2022. Ce prix est considéré comme le plus prestigieux prix d'architecture en Europe. Cinq bâtiments au Luxembourg ont notamment été retenus.

Il s'agit du Graace Hotel (par Christian Bauer & Associés Architectes), du centre commercial Cloche d’Or (par Fabeck Architectes et Schemel Wirtz Architectes Associés), de l'immeuble Holise (par Moreno architecture & Associés), du Hall sportif à Bridel (par architecture + aménagement) et le Château d’eau à Gasperich (par Jim Clemes Associates).

The @EU_Commission and the @FundacioMies are pleased to announce the first list of 449 works competing for the 2022 European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award!https://t.co/tAVIqRq5NO#EUMiesAward2022 #Nominees pic.twitter.com/4VxryChq2z — EUMiesAward (@EUMiesAward) February 2, 2021

Au total, 499 œuvres dans 279 villes de 41 pays ont été sélectionnés par des experts européens indépendants, des associations nationales d'architectes et le comité consultatif du prix. Les cinq ouvrages finalistes seront annoncés en février 2022 et les gagnants en avril 2022. D'ici là, il y aura un second tour de nominations pour inclure les bâtiments qui ne seront pas terminés avant avril 2021.

Le «Prix de l'Union européenne pour l'architecture contemporaine Mies-van-der-Rohe», comme on l'appelle dans son intégralité, a été créé en 1987 par la Commission européenne, le Parlement européen et la Fondation Mies van der Rohe. Il est décerné tous les deux ans. Il porte le nom de l'architecte Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), l'un des plus importants architectes du modernisme. L'un de ses bâtiments les plus célèbres est le Pavillon de Barcelone (ou Pavillon allemand), un édifice de la ville espagnole.

Le pavillon de Barcelone (Photo: Hans Peter Schaefer)

449 works from 279 cities in 41 countries nominated by European independent experts, the national arch associations and the Prize Advisory Committee

➝ For 1st time, the @EUMiesAward counts with works from Armenia, Moldova and Tunisiahttps://t.co/E6avnHjzP5 @FundacioMies pic.twitter.com/XUeM99s6xH — METALOCUS (@METALOCUS) February 2, 2021

(mei/L'essentiel)