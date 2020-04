Le chômage partiel explose, les chiffres historiques

Chaque nouvelle étude qui paraît sur l'impact du coronavirus sur l'économie démontre le côté sans précédent de la crise. Dernière en date, l'évolution du chômage partiel au Luxembourg, analysée par la Fondation Idea. Depuis le début de l'année, 153 millions d'euros ont été engagés par l'État pour financer cette mesure.

C'est près de trois fois plus que sur toute l'année 2009, au cours de laquelle un peu moins de 60 millions d'euros avaient été débloqués. La crise financière battait son plein à cette époque, ce qui laisse imaginer l'envergure de ce que nous connaissons actuellement. Autre chiffre qui le prouve, l'année dernière, 10 millions d'euros avaient été engagés pour le chômage partiel. C'est 15 fois plus cette année, en seulement trois mois et demi...

«Un chiffre qui va exploser dans les jours à venir»

Un chiffre qui va encore «exploser dans les jours à venir, une majorité de travailleurs n'étant pas éligible au télétravail», écrit la Fondation Idea. D'autant plus que le confinement et les fermetures de commerces et d'entreprises devraient encore se poursuivre sur plusieurs semaines.

Un cinquième des salariés du secteur privé (70 000 en tout) sont actuellement au chômage partiel. L'Adem a en effet dû faire face à un afflux de demandes exceptionnel (13 000!) avant la mise en place de la dite procédure. Un budget d'un milliard d'euros a été décidé pour financer la mesure durant deux mois.

(th/L'essentiel)