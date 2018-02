Le Luxembourg importe des tonnes de déchets

En 2015, le Luxembourg a exporté 1,97 million de tonnes de déchets – en grande partie issue de l’industrie - destinés à être valorisés ou éliminés. 97% l’ont été en Belgique, en France, en Allemagne et le reste vers d’autres pays européens, a indiqué la ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg, en réponse aux députés Claude Lamberty et Max Hahn.

Que dit la loi européenne?



Les transferts transfrontaliers de déchets sont régulés par la Convention internationale de Bâle de 1989 (pour les produits dangereux), transposée dans le droit européen par le règlement du 14 juin 2006 (pour tous types de déchets).



Ainsi, les membres de l'UE peuvent importer ou exporter des déchets non dangereux depuis ou vers tous les pays sauf ceux n'ayant



En ce qui concerne les déchets dangereux, l'UE a interdit à ses membres de les exporter hors des pays de l'OCDE.

Près de 80% de ces déchets exportés étaient des déchets inertes (surtout des pierres et des cailloux). Une quantité qui fluctue selon les années et certains facteurs comme, en 2015, la fermeture de la décharge de Mondercange et la réalisation de grands chantiers tels le Ban de Gasperich. Outre ces déchets inertes, le Luxembourg a exporté du papier et du carton (5%), du verre (3%), du bois (2%) et du plastique (1%).

Des déchets dangereux expédiés en Allemagne

À noter que 13,5% de ces déchets exportés étaient qualifiés de dangereux dont la plus grande majorité étaient en fait des déchets contaminés. Le Luxembourg ne disposant pas de décharge adéquate, c’est surtout en Allemagne et dans une moindre mesure en Belgique, en France et aux Pays-Bas qu’ils sont expédiés et revalorisés ou éliminés.

Le Grand-Duché importe plus de déchets qu’il n’en exporte. Ainsi, en 2015, ce sont 2,78 millions de tonnes de déchets qui ont été expédiés sur notre territoire. 86% sont des métaux ferreux recyclés dans l’industrie sidérurgique. 5% sont des déchets des hauts fourneaux et d’aciéries, recyclés dans l’industrie du ciment, 4% d’autres métaux, recyclés dans l’industrie de l’aluminium. Le reste consiste en des déchets plastiques, végétaux, combustibles, d’aluminium ou encore de cuivre, de pneus ou de verre.







La ministre a souligné que le Luxembourg était peu impacté par la décision de la Chine, un des premiers importateurs de déchets au monde - de réduire le volume importé de certains déchets notamment plastiques. Au Luxembourg, le tri des plastiques est très poussé, ce qui permet de collecter les plastiques de bonne qualité, «directement recyclés dans les pays limitrophes». Et la ministre de citer l’exemple des bouteilles en PET (Polyéthylène Terephtalate), «déchiquetées en France et qui reviennent au Luxembourg où elles sont utilisées par l’entreprise Plastik/LuxPET, à Bascharage, pour la production de préformes nécessaires à la production d’autres bouteilles en plastique».

Les déchets plastiques non recyclés terminent dans les poubelles grises et sont intégralement brûlés dans la centrale d’incinération de Leudelange. Les résidus sont ensuite enfouis dans la décharge du Muertendall.

(MC/L'essentiel)