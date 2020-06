Neuf passeurs condamnés pour trafic de migrants

La méthode n'est pas neuve, mais elle n'avait pas encore connu de suites judiciaires. Plusieurs trafics d'êtres humains ont été commis entre l'été 2018 et le printemps 2019, rappellent les journaux du Groupe Sud Presse et ils concernaient particulièrement des aires autoroutières bien connues au Grand-Duché. Durant de cette période et bien au-delà, selon nos informations, des migrants ont en effet tenté de monter dans de nombreux camions sur les aires de Dudelange sur l'A3 et de Sterpenich, juste après l'A6.

Selon un modus operandi bien établi, des passeurs interpellaient ces mêmes migrants dans un parc situé en plein centre de Bruxelles avant de les inviter à prendre le train en direction de Luxembourg et d'Arlon. Une autre «équipe» de passeurs prenait alors le relais pour les emmener à Dudelange et à Sterpenich. Avec un espoir bien précis: trouver un camion qui pourrait leur permettre de traverser la Manche et de rejoindre la Grande-Bretagne. La Meuse indique même que moins le migrant payait, moins il avait de chance de prendre place dans le «bon» camion.

Ce petit manège n'a pas du tout plu au tribunal correctionnel de Bruxelles qui a condamné, vendredi dernier, neuf personnes à des peines de deux à cinq ans de prison pour trafic d'être humains et organisation criminelle. Les prévenus étaient tous originaires du Soudan et d'Érythrée. Ce type de trafic n'est pas neuf, mais il continue de persister le long de l'autoroute reliant Luxembourg à Bruxelles et particulièrement le long des aires autoroutières.

(fl/L'essentiel )