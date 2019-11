L'armée américaine et ses superbes clichés de 1919

Cette superbe série de photos réalisées par l'armée américaine n'a visiblement pas fini de nous surprendre. Fin octobre, souvenez-vous, on vous replongeait 100 ans en arrière grâce à un avion de reconnaissance américain qui avait photographié le centre-ville de Luxembourg.

Toujours la même année, en 1919, mais le 15 mars cette fois, le même type de photo a été réalisé au-dessus du quartier de la Gare. Et force est de constater que 100 ans plus tard, le quartier a fortement changé, notamment le long de l'avenue de la Liberté, en direction des actuelles rue de Strasbourg, et rue Glesener, où de très nombreux bâtiments n'existaient pas encore.

À y regarder de plus près et dans le même axe que l'avenue de la Liberté, on peut également distinguer la place de Paris, alors que, plus bas, l'actuelle place de la Gare, pouvait encore accueillir deux voies de chemin de fer utiles au probable déchargement des trains.

(fl/L'essentiel)