Le passeport luxembourgeois est puissant

De l'Australie à l'Arabie saoudite, en passant par le Costa Rica, l'Afrique du Sud ou encore le Japon: 189 pays sont accessibles sans visa pour tout individu qui détient le passeport luxembourgeois en 2022. C'est ce qu'indique l’indice Henley Passport 2022 qui vient d'être publié. Ce qui place notre passeport au 3e rang mondial, à égalité avec la Finlande, l'Italie et l'Espagne.

Les passeports les plus puissants - à égalité - sont ceux du Japon et de Singapour qui ouvrent les portes de 192 pays. Se classent 2e, l'Allemagne et la Corée du Sud (190). Les passeports français et belges permettent d'accéder respectivement à 188 et 186 pays sans visa (4e et 6e rang).

À noter que le classement est largement dominé par l'Europe: sur les 33 pays classés dans le top 10, 23 appartiennent à l'Union européenne. Les États-Unis et la Grande-Bretagne se classent respectivement 6e. Les passeports qui ouvrent le moins de destinations sont ceux de l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Pakistan et le Yémen.

(mc/L'essentiel)