Il faut prévoir des fêtes sans toute la famille

En annonçant lundi un reconfinement partiel jusqu'au 15 décembre, le Premier ministre Xavier Bettel a appelé à «abandonner un peu de liberté aujourd'hui pour en retrouver davantage ensuite». De quoi rêver de fêtes normales? Pour la majorité des pays un Noël en petit comité est sans doute «la meilleure option» estimait lundi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), rappelant que chacun s'adapte à sa situation. Mardi, les Länder allemands plaidaient pour limiter à dix personnes, de plusieurs foyers, le nombre de participants à Noël et Nouvel An. Aucune consigne du genre au Luxembourg.

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a refusé lundi de spéculer sur l'après 15 décembre. «On doit continer à être vigilants. C'est toujours une question de bon sens. Mais le gouvernement va tout faire que l'on puisse avoir des fêtes en famille. Si on respecte les règles, on pourra aspirer à un Noël un peu plus normal que si on ne peut inviter que deux personnes», précisait-on mardi au ministère.

«Nous ne savons pas où nous en serons dans un mois», abondait Paul Wilmes, de la task-force Covid. Mais des «fêtes comme si de rien n'était pourraient causer une nouvelle vague. D'autant que Noël et Nouvel An donnent lieu à beaucoup de contacts intergénérationnels», un risque fort pour les plus de 60 ans... et le père Noël. C'est acquis, «limiter les contacts sociaux» sera encore judicieux fin décembre. De là à laisser papy et mamie manger en cuisine comme l'a suggéré un médecin des hôpitaux de Paris?

(Nicolas Martin/L'essentiel)