555 factures en attente de remboursement par la CNS

Avec l'entrée en vigueur de la loi qui a créé le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), les dispositions de prise en charge des transports de malades, par le moyen d'ambulances médicalisées ou non médicalisées, vers les services d'urgence de garde, ont été impactées par l'abrogation des anciennes dispositions légales qui réglaient le remboursement des factures par la Caisse nationale de santé et les autres assurances maladie, ont expliqué les ministres de la Santé, de la Sécurité sociale et de l'Intérieur, ce vendredi.

En conséquence, il n'a pas encore été possible de rembourser les factures émises par le CGDIS pour les prestations visées. À ce jour, 555 factures auprès de la CNS, 19 factures auprès de l'Entraide médicale des CFL, 13 factures auprès de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ainsi que 70 factures auprès de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics sont en attente de remboursement. Deux ajouts à la loi sont censés mettre fin à ce problème, ont précisé les ministres. Ils font partie du projet de budget 2020 et devraient donc entrer en vigueur au 1er janvier 2020.

(mau/L'essentiel)