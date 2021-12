L'État a commandé 83 sondages depuis 2017

Ministères et administrations publiques font appel à différents instituts pour sonder la population sur de nombreuses questions très diverses: de l'importance de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale à l'utilisation de la bande de fréquences 5G, en passant par la consommation des médias de jeunes enfants, les habitudes de consommation d’eau potable ou encore les langues familiales des enfants de 0-4 ans au Luxembourg... Ces derniers mois, nombreuses ont évidemment été les enquêtes autour du Covid-19, notamment sur le bien-être des enfants et le ressenti des parents et des enseignants.

En tout, depuis 2017, gouvernement et administrations ont commandé 83 sondages, d'après une liste publiée lundi par le gouvernement, en réponse à une question des députés Martine Hansen et Gilles Roth. Un tableau qui «n'inclut pas les enquêtes menées par le Statec», a précisé Xavier Bettel.

Si la plupart ne coûtent pas plus de 50 000 euros, le plus onéreux, concernant une étude sur la mobilité menée début 2017, a coûté près de 650 000 euros aux finances publiques. La thématique des transports a d'ailleurs été l'objet de plusieurs études dont le coût était compris entre 50 000 et 100 000 euros.

(L'essentiel)