Des minicrèches ouvertes jusqu'à 23 heures

Le projet de loi portant sur la création de minicrèches a été présenté au Conseil de gouvernement, vendredi dernier. «Il y a d'un côté les assistants parentaux qui accueillent jusqu'à 5 enfants chez eux. De l'autre, les crèches encadrent parfois jusqu'à une centaine d'enfants. L'idée est de créer une structure intermédiaire», a expliqué Claude Meisch, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Jusqu'à 11 enfants pourront ainsi être encadrés dans cette structure de minicrèches. Les bébés de moins d'un an ne pourront cependant pas dépasser le nombre de quatre, «question de sécurité oblige», précise le ministre. La taille de la structure permettra aussi des conditions d'agrément plus légères que pour une crèche standard. Pour sa gérance, il suffit de l'association de deux personnes qualifiées. L'une ayant une formation d'éducateur gradué et l'autre une formation aux fonctions d'assistant parental.

Chèque service aussi de vigueur

Ses horaires seront plus flexibles que ceux d'une maison relais ou d'une crèche. «Elles pourront ouvrir de 5 heures à 23h, et même les week-ends», précise Claude Meisch. Elles peuvent prendre plusieurs formes juridiques. ASBL, sarl, ou structure conventionnée, «elles pourront bénéficier du système du chèque service», dit le ministre, selon qui 47 642 résidents âgés de 0 à 12 ans en profitent aujourd'hui, alors que 1 340 enfants non résidents y sont éligibles».

Les enfants de 1 à 4 ans pourront bénéficier d'une éducation plurilingue et être encadrés en langue luxembourgeoise tout en étant familiarisés au français. «Comme pour les autres crèches, l'offre des 20 premières heures d'accueil gratuites pourra se faire. Le restant des heures est cofinancé par l'État en fonction du revenu des parents, via le système du chèque service», conclut Claude Meisch.

(Pierre François/L'essentiel)