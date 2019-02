Il ne reste que 15 ans pour sauver la planète et ils doivent créer une start-up au Luxembourg pour agir. Voilà le défi qu’ont dû relever les 55 lycéens de douze lycées du pays hier lors du 17e Innovation camp organisé par l’ASBL Jonk Entrepreneuren Luxembourg dans le cadre d'une collaboration pour un jour avec ING Luxembourg.

Répartis en plusieurs groupes, chacun a pensé son projet et l’a ensuite présenté devant un jury. Un vrai défi à relever en seulement quelques heures. Eviter le gaspillage alimentaire, la pollution des mers et de l’air pour les unes, ou encore recycler l’énergie produite par l’homme pour les autres... Le jury a été séduit par le projet «Ecoplast», (contraction d’écologie et de plastique).

«L'objectif est de réutiliser le plastique pour faire des isolants notamment dans les bâtiments existants totalement laissés à l’abandon dans le monde. Ils sont souvent détruits alors qu’on pourrait les rénover et de manière écologique», dit Gabriel Thym, l’un des cinq lycéens du groupe. Une solution qui permet aussi de réutiliser ce plastique qui se retrouve de plus en plus dans la nature.

(Marion Mellinger/L'essentiel)