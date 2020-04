«Nous intervenons plus pour des disputes familiales»

Après un peu plus de trois semaines de confinement, il est bien sûr prématuré de tirer des conclusions sur les effets du confinement en termes de violences domestiques. Cependant, alors que le phénomène semble se confirmer dans plusieurs pays en Europe, certains chiffres interpellent déjà également au Luxembourg. «Il est trop tôt pour se prononcer en la matière mais nous avons reçu en mars plus d'appels au 113 pour des cas de disputes familiales, sans que l'on puisse parler d'explosion, indique un porte-parole de la police grand-ducale. Ces appels sont évidemment pris au sérieux et les agents se rendent toujours sur place».

Ligne spéciale



Les victimes de violences domestiques peuvent désormais contacter le 2060 1060. Cinq associations luxembourgeoises d'aide aux victimes, conventionnées avec le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, ont créé une ligne téléphonique commune pour réagir face à une «hausse projetée» de violences conjugales, entraînée par la période de confinement.

La police préfère rester, à juste titre, prudente sur le sujet: «Une intervention pour dispute familiale peut se révéler une "simple" nuisance nocturne. Une affaire déclarée comme dispute familiale peut à tout moment être requalifiée. Pour une analyse plus détaillée, il faudra attendre encore quelques semaines pour voir le nombre de procès-verbaux dressés pour violence conjugale».

«Nos refuges restent ouverts»

De son côté, le Fraenhaus de l'ASBL «Femmes en détresse» indique que 25 expulsions ont été demandées par la police au parquet au mois de mars, soit 13% de plus que pour le même mois de 2019, ce qui tendrait à montrer une hausse des violences domestiques.

«Les expulsions semblent augmenter mais il est encore trop tôt pour dire s'il y a une relation entre le confinement et cette hausse, explique à L'essentiel Andrée Birnbaum, directeure générale de l'ASBL. Quoi qu'il en soit, une personne qui se sent en danger doit quitter son domicile et appeler de l'aide. Nos refuges restent ouverts durant le confinement».

Des listes d'organisations d'aide sont disponibles sur le site de la police grand-ducale, rappelle cette dernière. «Une personne qui se trouve dans l'impossibilité de téléphoner peut aussi nous envoyer un message via notre appli», précise un porte-parole de l'institution.

(pp/L'essentiel)