Luxair va ouvrir de nouvelles destinations

Luxair, qui a vécu une année 2020 très compliquée en raison de la pandémie et des restrictions qu'elle a entraînées (voir encadré), élargit son offre en ce début d'année 2021, avec des vols vers Dubaï, Belgrade, Rostock et la Scandinavie. «Luxair et LuxairTours innovent afin d'offrir à leurs clients la possibilité de s'évader en toute sérénité», explique un communiqué transmis ce mercredi, qui insiste sur «des destinations inédites».

Une année catastrophique



Nous vous l'expliquions déjà en décembre, Nous vous l'expliquions déjà en décembre, l'année 2020 a été très compliquée pour Luxair. La compagnie a indiqué ce mercredi un nombre de passagers en baisse de deux tiers en 2020, tombant à 654 000. Pour le début d'année 2021, les réservations sont en baisse de 63% par rapport à début 2019 pour LuxairTours, et de 78% pour Luxair.

Première innovation: les Émirats arabes unis. «Luxair introduit un vol triangulaire unique Luxembourg - Dubaï - Ras Al Khaimah», aux Émirats, pendant les vacances de carnaval. La destination sera mise en vente le 20 janvier. Départ prévu le lundi 15 février, à 6h15 du Findel, pour une escale à Dubaï à 15h30 et une arrivée à Ras Al Khaimah à 17h15. Le retour est programmé le vendredi 19 février à 20h10 au Findel.

Oslo, Belgrade et Rostock

Si vous préférez les sports d'hiver au soleil, un aller et retour unique vers Sälen, en Suède, est prévu. Là aussi, le départ est prévu le 15 février, 11h, le retour le 19 février.

Pour organiser des voyages plus tard dans l'année, vous pouvez opter pour Oslo, Belgrade ou Rostock, destinations qui seront ouvertes pour l'été et mises en vente dès le 25 janvier. La capitale norvégienne Oslo sera desservie dès le 3 mai par deux allers et retours quotidiens. Un troisième sera ajouté à partir de juin. Vols prévus les lundis, mercredis et vendredi.

Vers la capitale serbe, Belgrade, Luxair proposera deux vols par semaine à partir du 3 juin, les jeudis et dimanches. Rostock, enfin, ville allemande des bords de la mer Baltique, sera reliée au Luxembourg par un aller et retour hebdomadaire, les samedis à partir du 19 juin.

