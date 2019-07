Bientôt une loi sur le harcèlement au travail?

La commission des pétitions a validé sept nouvelles pétitions publiques, qui seront ouvertes aux signatures, à partir de vendredi, sur le site Internet de la Chambre des députés. Deux d'entre elles sont en relation avec le développement durable. La première demande un système de consignes sur les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium via des automates, l'autre demande que le ticket de caisse ne soit plus automatiquement imprimé si le client ne le réclame pas.

Une autre pétition demande qu'une loi soit votée pour lutter contre le harcèlement au travail. «C'est une loi nécessaire à mon avis, j'espère que nous aurons un débat sur la question», a expliqué la présidente CSV de la commission, Nancy Arendt. En 2018, Mobbing ASBL indiquait que le phénomène du harcèlement au travail était en pleine croissance, au Luxembourg. Le nombre de cas signalés à l'association avait alors quadruplé en l'espace de deux ans.

Toutes les pétitions seront ouvertes aux signatures pour une durée de six semaines. Celles réunissant 4 500 signatures et plus feront l'objet d'un débat public réunissant pétitionnaires, ministres concernés et députés.

(L'essentiel)