Les vacances se prolongent au Fun um Glacis

«C'est sympa de revenir de voyage et de retrouver au Luxembourg une atmosphère de vacances. La rentrée est moins rude comme ça», sourient Emma, 43 ans, et Franci-ne, 35 ans. Les deux amies emmenaient hier leurs enfants respectifs au Fun um Glacis pour tester les manèges.

Avec la météo estivale, ils étaient nombreux à avoir eu la même idée. Caroline, 43 ans, et Vincent, 49, ont fait le chemin depuis Namur pour faire plaisir à leurs deux ados. «C'est super!, apprécie le plus jeune, Martin, 15 ans. Je voulais tester spécifiquement les deux grands huit». Avec beaucoup de manèges à sensations fortes, cette Schueberfouer version Covid vise un public un peu plus âgé que les carrousels dans les quartiers. Certains parents initient déjà leurs aînés. Ainsi, Roisin, 9 ans, a pu tester de nouvelles attractions. «C'est plus rapide que ceux pour les petits!», se réjouit-elle.

Si certains regrettent le monde et l'ambiance des éditions d'avant la pandémie, d'autres apprécient les mesures sanitaires. «Il y a plus d'espace, le public est moins compact et il n'y a pas besoin de tenir les enfants par la main. On n'est pas dans l'angoisse de les perdre dans la foule», avance ainsi Eugenio, 39 ans, papa de Tiago, 9 ans, Francisco, 6, et Clara, 4.

(L'essentiel/ Séverine Goffin)