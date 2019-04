La dépouille de Jean sera exposée au Palais

La dépouille mortelle du Grand-Duc Jean sera exposée au Palais grand-ducal à partir de lundi prochain, a indiqué jeudi la Cour. Le public pourra se recueillir et rendre hommage au souverain, à partir de 14h lundi et jusqu'à 16h vendredi prochain, veille des obsèques en la cathédrale de Luxembourg.

Les horaires



La chapelle ardente où reposera le Grand-Duc Jean sera ouverte au public lundi de 14h à 19h, mardi de 10h à 12h et de 14h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Le cercueil du Grand-Duc Jean, explique la Cour, doit quitter le château de Berg ce dimanche à 14h30 pour arriver au Palais grand-ducal, dans la capitale, vers 15h. Le convoi passera, dans la capitale, par le boulevard Royal et la rue Notre-Dame, puis la rue du Marché-aux-Herbes, devant le palais.

La messe ouverte au public

Là, une chapelle ardente sera mise en place, qui accueillera la dépouille et où le public pourra se recueillir, après le passage des officiels lundi matin. Un livre de condoléances sera aussi à disposition du public aux postes de garde du Palais, du château de Berg et du château de Fischbach, ainsi qu'à la sortie de la chapelle ardente. Appareils photos, caméras et autres objets encombrants seront interdits dans le Palais à cette occasion.

La Cour évoque aussi l'organisation des obsèques. «Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont exprimé le souhait que le public puisse se joindre à la messe des funérailles», samedi 4 mai à 11h en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Le nombre de places étant limité, il faudra s'inscrire à partir de lundi matin sur le site Internet de la Cour ou par téléphone au 474 874 - 810. Les places seront attribuées dans l'ordre des inscriptions, avec un quota de deux places maximum par entrée.

(jw/L'essentiel)