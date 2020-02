Après le vent, déjà le retour des inondations?

La soirée devrait être plutôt arrosée, au Luxembourg, avec de fortes pluies attendues. Une dépression est en effet en route depuis la mer du Nord vers le Luxembourg, et entre 7 et 9 litres de pluie par mètre carré pourraient tomber ce soir et cette nuit. Or, les sols sont déjà saturés en eau et le niveau des rivières est élevé.

Résultat, la vigilance est de mise le long des cours d'eau, l'Administration de la gestion de l'eau étant passé en phase de pré-alerte. Plusieurs rivières pourraient en effet déborder: l'Alzette et la Chiers, la Syre et et la Sûre voient leur niveau grimper ces dernières heures. Et, dans les conditions actuelles, cela peut monter très vite.

La cote d'alerte pourrait être dépassée la nuit prochaine à certains endroits. Mais le niveau de vigilance est pour le moment orange, signifiant des crues mineures, avec des inondations et des dégâts localisés. L'évolution de la situation peut être suivie sur le site inondations.lu.

