Un film retrace l'histoire du metal au Luxembourg

Desdemonia est une véritable institution de la scène musicale au Luxembourg. Depuis plus de 20 ans, le quatuor de death metal parcourt les scènes locales et de la Grande Région où il a laissé son empreinte. Marcel Dostert, réalisateur de 39 ans originaire de Niederkorn, a suivi le groupe dès ses débuts et a décidé, l'année dernière, d'immortaliser dans un film documentaire l'ascension de la scène metal luxembourgeoise.

Fan de musique de longue date, Marcel Dostert dit avoir toujours joué dans des groupes. Sauf qu'«à un moment, c'est devenu incompatible avec une vie de famille et un travail». Il décide alors de donner un nouveau tournant à sa vie, sans pour autant renoncer entièrement à la musique. C'est sans aucune connaissance préalable et en parfait autodidacte qu'il se lance, après avoir mené à bien de petits projets sous le nom de Visual Aberration, dans la réalisation de son documentaire intitulé «Desdemonia - Cross the Line».

Tournage dans la cave

Ce projet titanesque a été réalisé sans aucun soutien financier étatique et son tournage a, en partie, eu lieu entre la salle de répétition de Desdemonia, la cave de Marcel Dostert et la scène, lors d'un concert du groupe. Sur le plan visuel, le résultat est époustouflant et constitue bien plus qu'une simple vidéo promotionnelle pour un groupe local.

Cette vidéo a également été réalisée en collaboration avec Marcel Dostert.

«En racontant l'histoire de Desdemonia, j'ai voulu mettre en lumière la scène metal luxembourgeoise», explique le réalisateur. Avant que le quatuor ne fasse trembler le Luxembourg avec ses riffs de guitares et de basse musclés, la scène metal était quasiment inexistante au Grand-Duché. «Ça a duré un bon bout de temps jusqu'à ce ça se développe», souligne Marcel, qui se souvient encore des débuts du groupe, quand seule une poignée de spectateurs répondaient présents à leurs concerts.

«Une scène variée et motivée»

Mais après un travail de longue haleine, le groupe des frères Tom et Marc Dosser a réussi à établir un genre musical plus dur au Grand-Duché, bien avant que des pointures metal de la scène internationale ne fassent étape à la Rockhal ou à l'Atelier, dans le cadre de leurs tournées. Plus de 20 ans plus tard, Marcel Dostert fait le constat d'une scène «variée et très motivée» au Luxembourg. «Il y a beaucoup de concerts ici et on a vu naître de nombreux jeunes groupes», dit-il. Et quasiment tout le monde connaît les vieux briscards de Desdemonia, qui continuent de faire salle comble des clubs au Luxembourg.

Un degré de popularité et de solidarité de la scène metal qui a été pleinement confirmé avec la projection de la première du documentaire au Kinosch, à la Kulturfabrik d'Esch, l'année dernière. En à peine une heure, la séance affichait complet, du jamais vu dans l'histoire de la Kulturfabrik, qui a dû ajouter une date de projection supplémentaire. Depuis le mois de juillet dernier, «Desdemonia - Cross the Line» est disponible gratuitement et en intégralité en streaming sur YouTube.

Et pour les insatiables, Desdemonia sera en concert le 28 septembre au Rockpalast de Bochum et le 19 octobre au Casino am Kornmarkt de Trèves. Quant à Marcel Dostert, l'une des vidéos musicales qu'il a produites du groupe de metal Abstract Rapture est sorti le 18 septembre.

(Dustin Mertes/L'essentiel)