La réduction de l'emballage récompensée

«Même si l'emballage protège un produit, facilite son transport vers le client et permet d'informer le consommateur sur son achat, mieux vaut en éviter l'impact environnemental au maximum», lance Claude Turping, responsable chez Valorlux. Plus d'une vingtaine d'entreprises étaient en compétition aux Rotondes pour cette seconde édition du concours Trophéco, organisé par Valorlux, l'Administration de l'environnement et la Confédération luxembourgeoise de commerce (clc).

«Un concours qui encourage, d'une part, les acteurs du marché luxembourgeois à apporter de vraies solutions pour la réduction des déchets, mais aussi à informer les consommateurs sur les efforts de l'industrie en matière d'initiatives écologiques», précise Carole Dieschbourg (Déi Gréng), ministre de l'Environnement. Plus d'une vingtaine de projets étaient en compétition. «19 dossiers ont été nominés par le jury, dont le choix s'est basé sur la notion d'écoconception mais aussi sur l'originalité et l'innovation apportées par les produits proposés», précise Marc Wagener, directeur des affaires économiques à la Chambre de commerce.

Les prix ont été décernés dans plusieurs catégories mardi soir. Pour ce qui est de la réduction du poids et du volume de l'emballage, c'est la chaîne de supermarchés Delhaize qui rafle la mise. Pour la catégorie «origine des matériaux», c'est Werner&Metz, avec sa gamme Frosch et ses flacons de PET 100% recyclables, qui l'emportent. Le trophée pour la catégorie «fin de vie» est revenu à Artisan'ale, une bière dont le contenant est réutilisable plus d'une centaine de fois et 100% recyclable. Un quatrième et dernier prix, spécialement créé par le jury, a récompensé la chaîne Cactus pour son «Veggiebag», sac polyester, réutilisable et lavable.

(Pierre François/L'essentiel)