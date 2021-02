Le sud du pays placé en vigilance orange

C'est un peu les montagnes russes du côté de la Moselle ces derniers jours, la faute à la météo - notamment la douceur des températures - qui entraîne hausses et baisses du niveau des cours d'eau. Ce samedi MeteoLux prévient: «Crue mineure pouvant entraîner des inondations et dommages locaux» dans le sud du pays.

C'est surtout le sud-est du pays qui est concerné et la vallée de la Moselle. Le cours d'eau a dépassé sa cote de préalerte cette nuit à Stadbredimus (620 cm) et son niveau était mesuré à 663 cm à 8h30 ce samedi matin. Le service de prévisions des crues indique qu'il devrait rester à ce niveau plusieurs heures avant de redescendre et de repasser sous le seuil de préalerte dans la nuit de samedi à dimanche.

L'Alzette et la Sure devraient elles atteindre et dépasser leur cote de préalerte dimanche, selon les prévisions.

(L'essentiel)