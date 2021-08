39 euros par an pour des produits équitables

Par rapport au monde entier, le Luxembourg figure parmi les meilleurs consommateurs de produits Faitrade. Le commerce équitable favorisant les petits producteurs de l'hémisphère sud avec un prix juste a, en effet, toujours le vent en poupe au Grand-Duché, malgré la crise du Covid-19. C'est un constat qui ressort d'une étude menée par Fairtrade Lëtzebuerg et publiée, ce mardi 10 août 2021.

Au Luxembourg, les consommateurs ont ainsi dépensé, en moyenne, 39 euros pour des produits portant le label Fairtrade. Une somme qui permet au Grand-Duché d'occuper la 6e position d'un classement dominé par la Suisse (99 euros), l'Irlande (79 euros) et la Suède (46 euros). Deux constats s'imposent selon cette récente étude: le consommateur luxembourgeois exige de plus en plus des produits plus éthiques et il y a de plus en plus de partenaires luxembourgeois qui s'engagent dans cette voie.

Les roses plébiscitées

Un peu moins de 3 000 produits Fairtrade, 2 919 exactement, sont enregistrés sur le marché luxembourgeois et ces mêmes produits sont distribués sur un total de 400 points de vente. En 2020, le rapport publié par Fairtrade Lëtzebuerg nous apprend également que la filière de la banane équitable a connu une baisse de 10% dans le monde entier. De manière plus rassurante, le café équitable est parvenu à maintenir un niveau proche de celui de l'année 2019 avec une baisse inférieure à 1%, soit une part de marché de 10%. «Même en télétravail, on boit du café!», souligne l'étude.

Un chiffre remarquable attire particulièrement l'attention des analystes: au Luxembourg, une rose sur deux est issue des plantations certifiées. Alors que le même rapport nous apprend que des lots entiers de roses ont dû être détruits, suite à la baisse drastique de la demande mondiale, en mars 2020. En Éthiopie et au Kenya, près de 66 000 travailleurs ont été impactés par la crise du Covid-19. 1 388 539 tiges de roses «Fairtrade» ont ainsi été vendues au Grand-Duché en 2020

(fl/L'essentiel )