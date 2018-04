Le festival Out Of The Crowd fête ses 15 ans

«Il y a beaucoup de fierté, car peu de festivals arrivent aux 15 ans», s’enthousiasme Nicolas Przeor, le programmateur de l’Out Of The Crowd. Et il a de quoi l'être, car lancer et réussir à pérenniser un festival aussi exigeant dans sa programmation était un véritable pari. En quinze ans, le OOTC a vu défiler plus de 150 groupes, dont Russian Circles, Battles, GoGo Penguin ou Breton.

Le mot d’ordre du festival? Mettre à l’honneur les musiques nouvelles, du rock indie à l’électro, en mettant toujours l’accent sur la découverte. Pour son 15e anniversaire, le Out Of The Crowd s’est fait plaisir, et nous offre une affiche réjouissante. Fer de lance de la scène indie-rock européenne, Motor-psycho sera la tête d’affiche. Les Norvégiens proposent un rock aux accents psychés et expérimentaux. Les amateurs du genre seront aussi servis avec Metz. Les Canadiens envoient en effet un rock instrumental brut de décoffrage.

Après s’être distingués à l’édition 2013, les Belges BRNS reviendront mettre à l’honneur leur pop décalée, tandis que l’Américain Porches offrira sa synth-pop inspirée. Grooms, TTNG, Aiming For Enrike, Dana. Plan et les locaux No Metal In This Battle, Napoleon Gold et Seekers compléteront l’affiche de cette 15e édition.

(Cédric Botzung/L'essentiel)