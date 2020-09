La capitale à portée de main avec sa nouvelle appli

«On a élaboré cette application pour permettre à nos citoyens d'avoir le plus d'informations possible sur ce qui se passe dans la capitale», s'est réjouie Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, qui a présenté la nouvelle «cityapp - VDL» mardi, aux côtés de Serge Wilmes, premier échevin, et Patrick Goldschmit, échevin responsable en matière de mobilité et d'hygiène.

Disponible en français, allemand et anglais et facile d'usage, l'application «s'adresse à tous: ceux qui vivent en ville, ceux qui y travaillent, ou ceux qui sont de passage pour une visite» ajoute la bourgmestre qui souhaitait renforcer le lien entre la Ville de Luxembourg et sa population.

Créée pour les citoyens par les citoyens

Afin d'anticiper au mieux les besoins de ses futurs usagers, c'est directement à eux que la Ville a fait appel depuis février 2019, où plus de 1 700 personnes ont pu partager leur avis et participer à la mise au point de l'application. Fonctionnant sur le principe de «Widgets», la nouvelle «cityapp - VDL» dispose d'une multitude de services qui s'adaptent aux habitudes de l'utilisateur grâce à la géolocalisation.

Selon l'endroit où il se trouve, l'application lui propose divers moyens de transports en commun, et les retards ou difficultés qu'il peut rencontrer sur son itinéraire, comme un chantier. «cityapp - VDL» permet également à l'usager de découvrir commerces, restaurants et cafés et d'y ajouter ses lieux favoris: «Tournée vers l'avenir, la capitale propose à ses citoyens des services innovants pour facilité leur quotidien et ce dans différents domaines comme l'environnement, la mobilité ou encore des loisirs».

Avec un coût d'environ 347 000 euros, l'application, désormais disponible, est un «challenge réussi» pour la municipalité qui espère que «le plus grand nombre de personnes la téléchargeront sur leur smartphone».

(sl/L'essentiel)