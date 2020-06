Une fête sauvage arrêtée par la police grand-​​ducale

Le déconfinement se poursuit au Luxembourg, mais pour rappel, il est toujours interdit d'organiser des soirées sauvages en pleine nature. La police grand-ducale a tenu à le rappeler, ce samedi, après avoir interrompu les préparatifs d'un évènement festif non autorisé au lieu-dit «Um Stronk» près de la montée de Wangert à Differdange.

Une trentaine de personnes se trouvaient déjà sur les lieux, vendredi soir, lorsque la première patrouille de police est intervenue. À ce moment-là, certains individus n'ont pas hésité à fuir à travers les bois pour éviter d'être contrôlés par les forces de l'ordre.

Une tente, des réfrigérateurs, de l'éclairage et du matériel de sonorisation ont été retrouvés sur place par la police. Il ne manquait plus que le DJ pour lancer les festivités prévues avec d'importantes quantités de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

(fl/L'essentiel )