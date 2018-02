«La température ressentie au Findel? -​​19°C...»

Vous l'avez constaté depuis plusieurs jours et cela risque encore de se dégrader prochainement: il fait extrêmement froid au Luxembourg et dans toute la Grande Région où des records de températures négatives ont été atteints en France, en Belgique et en Allemagne. Au Luxembourg, selon les climatologues de l'Administration de la navigation aérienne, nous sommes cependant encore très loin du record absolu atteint le 2 février 1956, -20,2°C mesuré au Findel.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

Contacté ce lundi matin par L'essentiel, les prévisionnistes de MeteoLux ont d'ores et déjà indiqué que la température continuerait de descendre les jours prochains. Aux alentours de -10°C. «Le jour le plus froid, ce sera mercredi matin», nous a-t-on affirmé formellement et sans détour.

Difficile de se protéger

Même si à 7h22, le thermomètre du Findel, à proximité de l'aéroport de Luxembourg, indiquait exactement -8,7°C, il ne faut pas négliger la température ressentie, une mesure calculée en fonction de la vitesse du vent. «Avec le flux nord-est qui touche actuellement le pays, des rafales de 50 km/h ont été relevées près des pistes», a précisé le prévisionniste de MeteoLux. «Et tenez-vous bien, dans ces conditions, la température ressentie est de -19°C...».

Dans ces conditions «extrêmes», travailler ou envisager de faire du sport à l'extérieur, voire même se déplacer sur un vélo ou une moto, par exemple, s'avère extrêmement compliqué. «Peu d'habits peuvent effectivement nous protéger correctement du vent glacial» conclut le prévisionniste de MeteoLux. «Dormir dehors est impossible. Il faut être très attentif aux sans-abris».

(FL/L'essentiel)