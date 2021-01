Des légumes du pays? Lentement, ça pousse...

Alors que le glyphosate vient d'être interdit au Luxembourg depuis le 1er janvier 2021, des questions se posent désormais sur la production de légumes au Luxembourg.

Des aides pour les exploitants?



- aide à l'investissement.

- prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel.

- aide pour les primes d'assurance en relation

avec les phénomènes climatiques défavorables.

- prime pour les cultures maraîchères de plein champ.

- aides pour des modules de conseil.

- aides pour l'installation des jeunes agriculteurs.

- aide destinée au démarrage pour le développement des micro-exploitations.

En partant du constat que la production de légumes reste une «production de niche» au Grand-Duché, les députés André Bauler et Gusty Graas ont tenté de savoir, via une question parlementaire, combien d'exploitations participaient à cette activité au pays et combien d'entre elles s'étaient tournées vers l'agriculture qualifiée de «biologique»?

Une progression lente depuis 20 ans

Selon Romain Schneider, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, lors de l'année 2020 qui vient de se terminer, 177 hectares de surface, parmi 88 exploitations agricoles, sont consacrés à la production maraîchère au Luxembourg. Seulement 15% de cette surface (soit 27 hectares dans dix fermes) sont «certifiés en agriculture biologique».

C'est peu, mais c'est un peu plus tous les ans depuis une vingtaine d'années. À titre d'exemple, en 2000, seize hectares de surface agricole étaient consacrés à la production de légumes et de fraises. 20 ans plus tard, ce chiffre est onze fois plus important. Quant au nombre d'exploitations concentrées sur ce type de production, il est passé de sept exploitations à 88 exploitations sur la même période de temps: soit douze fois plus en 20 ans.

