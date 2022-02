Le pic de la vague Omicron est passé au Luxembourg

C'était attendu, le pic de la vague Omicron semble passé au Luxembourg. D'après la rétrospective de la semaine passée fournie par le ministère de la Santé, le nombre d'infections a diminué de 26% en une semaine. Si le chiffre de 11 003 contaminations demeure élevé en valeur absolue, cela représente près de 4 000 infections de moins que la semaine passée. Mais il s'agit de noter que le nombre de tests a également diminué passant de 39 142 à 32 224. Le taux d'incidence passe de 2 350 cas pour 100 000 habitants à 1 733.

Confirmation à la lecture des graphiques fournis par les autorités de santé. Depuis le début de la semaine dernière, la courbe des contaminations actives s'est inversée. Au 1er février, le Luxembourg comptait 32 914 infections actives, soit le chiffre le plus important de cette nouvelle vague. Deux semaines plus tard, ce nombre est passé à 22 636. Une dynamique qui devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Le gouvernement allège les restrictions

Alors que les règles d'isolement évoluent avec la loi Covid, la baisse du nombre de contaminations n'a eu que peu d'effets sur le nombre de personnes isolées (35 102 personnes, -2%) mais a clairement impacté le nombre de quarantaines. 40% de personnes en moins (6 142 au total) se trouvaient dans cette situation d'après les derniers chiffres. Rappelons que le principe de la quarantaine est désormais supprimé suite aux dernières annonces gouvernementales.

Autant d'évolutions qui permettront de solutionner des situations compliquées en termes d'effectif dans les entreprises et les services publics. Considérant la stabilité des hospitalisations et cette nouvelle dynamique, le gouvernement luxembourgeois a décidé de desserrer l'étau avec le vote de la nouvelle loi Covid, vendredi. Les bars et restaurants peuvent ouvrir après 23h depuis vendredi et les règles concernant les rassemblements privés ont été abandonnées.

Le CovidCheck au travail devient également optionnel, mais le gouvernement ne souhaite pas renoncer à l’obligation vaccinale pour le personnel de santé et les plus de 50 ans, considérant que ces derniers sont les plus à risques de développer une forme grave du Covid-19.

