Il va continuer à faire chaud presque jusqu'à Noël

Ce mardi après-midi, la température au Luxembourg devait flirter avec les 15°C. De quoi faire fondre l'ambiance de Noël. Il faudra vous appuyer sur les décorations et les chants de Noël dans les prochains jours pour vous souvenir qu'il est temps d'acheter des cadeaux à mettre sous le sapin.

Mercredi commencera de manière un peu plus fraîche, avec 6 à 8°C. L'après-midi, la température grimpera à 11°C. Chaud, pour un mois de décembre. Si le temps sera sec dans l'ensemble, des averses de pluie ne sont pas exclues par endroit.

Jeudi encore, le temps sera doux et sec, avec jusqu'à 12°C dans l'après-midi, et avec quelques apparitions, même, du soleil. Celui-ci devrait toutefois disparaitre d'ici le week-end, pour laisser place à un temps de plus en plus pluvieux. Mais toujours pas assez froid pour la saison. En moyenne, ces 30 dernières années, il a fait 1,8°C en décembre au Luxembourg...

(L'essentiel)