La Ville a boycotté une table ronde jugée trop politisée

Une semaine après la publication des sept projets architecturaux retenus pour le futur projet «Wunnquartier Stade», quartier autour du stade Josy-Barthel, l'occasion se présente aux habitants d'échanger sur l'avenir de la capitale. C'est dans ce contexte que l'ASBL eis Stad a tenu mardi soir une table ronde au Casino-Forum d'art contemporain. «Pour les projets de grande envergure, il serait souhaitable de rassembler citoyens et architectes lors de l'élaboration», déplore Tom Leufen, membre d'eis Stad.

Le cahier des charges de la route d’Arlon est aussi dans leur viseur. «L'avis des citoyens n'a pas été sollicité sur les priorités du quartier», poursuit-il, souhaitant une participation «active et non réactive» à l'avenir. Invitée à la table ronde, la bourgmestre de la Ville, Lydie Polfer, ne sera pourtant pas présente. «Cette association existe depuis un an, pourtant elle ne nous a jamais sollicités pour discuter du projet. De plus, nous ne pouvons pas prendre de parti concernant les sept projets retenus», présente Serges Willmes, premier échevin.

Et d’ajouter qu'un projet qui s'étend sur dix hectares nécessite d'abord un travail préparatoire d'experts avant de le soumettre aux citoyens. Selon lui, la table ronde a un caractère «stérile et artificiel» en raison de la politisation du débat à cause de la participation des conseillers écologiste et déi Lénk, François Benoy et Guy Foetz. «Ce n'est pas dans l'intérêt des citoyens».

(Ana Martins/L'essentiel)