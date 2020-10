À 24 ans, Liz Breuer mène son «rêve américain»

C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité: celui d'une petite Luxembourgeoise au grand flair, devenue entrepreneuse à New York. À 24 ans, Liz Breuer y a ouvert sa propre agence de marketing, New Normal Bureau, en compagnie de son associée suédoise, Elina Carle Montenegro. Une société qui met l'accent sur le développement durable et qui s'est fixé pour objectif de redonner espoir, en pleine période de pandémie.

Après avoir décroché son diplôme au Lycée de garçons de Luxembourg en 2015, la jeune femme a décidé de partir seule vers la mégalopole américaine. Elle a étudié quatre ans au «Fashion Institute of Technology», afin de mettre toutes les chances de son côté pour réaliser son rêve. Au cours de cette période, la Luxembourgeoise a obtenu son diplôme en «International Trade and Marketing», enchaîné les stages pratiques, puis trouvé un premier poste au sein d'une société de marketing, avant de se mettre à son compte pour créer sa propre société dans son pays d'adoption. Et ce, en plein coronavirus.

«Les marques durables souvent trop haut de gamme ou pas sérieuses»

La crise n'a pas empêché Liz Breuer de mener à bien son «rêve américain» très personnel. Chaque jour, elle est confrontée à la situation hors du commun de New York: des masques partout, des troubles politiques, des manifestations «Black Lives Matter». Cependant, la situation paraît, selon elle, bien pire pour les personnes de l'extérieur que pour les habitants: «Les New-yorkais sont un peuple fort et ont une attitude complètement différente de la nôtre. Pour eux, la situation actuelle n'est qu'un obstacle de plus sur la route», a expliqué à L'essentiel Liz Breuer, qui a manifestement adopté la mentalité locale. Elle reste néanmoins prudente, portant toujours son masque à l'extérieur, mais conserve un regard plein d'espoir sur l'avenir.

D'autant plus qu'elle a lancé le 14 août dernier sa start-up, qui soutient les marques durables. Avec sa société de marketing, la jeune femme entend rompre avec l'image parfois négative associée aux produits écologiques. «Les marques durables sont souvent trop haut de gamme ou pas assez sérieuses», dit-elle. Elle aimerait donner des conseils sur la façon de vivre consciemment, sans rentrer dans des extrêmes.

